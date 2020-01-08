Haberler » Dünya » İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü - Haberler

İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

İran'dan Kiev'e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları'na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü.

08.01.2020 06:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 06:52 İran'da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

'dan 'e gitmek üzere hareket eden Hava Yolları'na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Olay yerine ekipler sevk edilirken, can kaybı konusunda henüz bilgi verilmedi.

Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran'ın başkenti Tahran'ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı'ndan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere kalkış yaptı. İçerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek Tahran'a yakın Parand bölgesinde düştü. Uçağın, ilk belirlemelere göre teknik bir arıza sonucu düştüğü öne sürülürken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.



Ukrayna, Kiev, İran, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

07:20   Son dakika: İran, Irak'ta ABD üslerine füze ile saldırdı - Haberler
07:02   Son dakika: İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü - Haberler
06:56   İran'da yolcu uçağı düştü - Haberler
06:55   Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağı İran'da kalkış sonrası 'teknik sebeplerden' düştü - Haberler
06:52   Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait 180 yolculu uçak kalkışından kısa süre sonra düştü - Haberler
00:57   İranlı haber ajansından çok konuşulacak Trump'a suikast görüntüleri - Haberler
00:28   Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya anlaşmasını eleştirdi: Egemenlik haklarımızı ihlal ediyor - Haberler
23:30   Gezi eylemleriyle ilgili Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen açıklama: Tayyip Bey'i Taksim'e götürmek için uğraştım, ikna edemedim - Haberler
22:55   Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü - Haberler
8.01.2020 07:28:48