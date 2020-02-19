Haberler » Dünya » İran'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) tespit edildi - Haberler

İran'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) tespit edildi

İran'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) için yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi.

19.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:38İran'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) tespit edildi

'da 2 kişide Covid-19 (koronavirüs) için yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi. Söz konusu 2 kişi üzerinde testlerin sürdüğü, detaylı sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Tahran merkezli ajansı Mehr'deki habere göre, İran'ın Kum kentinde 2 kişinin Covid-19 taşıdığı tespit edildi. Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Kianoush Jahanpour, virüs tespit edilen 2 kişinin üzerinde yapılan testlerin sürdüğünü, son sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Virüs tespit edilen kişilerin hangi ülke vatandaşı oldukların dair bilgi paylaşılmadı.



İran, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
19.02.2020 16:13:25