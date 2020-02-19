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İran'da 2 kişide koronavirüs tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse (Kovid-19) İran'da da ortaya çıktı. Türkiye'nin komşusu İran'da iki kişide koronavirüs tespit edildi.

19.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:50

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünyada da yavaş yavaş yayılıyor. Son olarak 'da da iki kişide koronavirüse rastlanıldı.

ÇİN'DE 2 BİN 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 75 bin 100'ü geçti. Kovid-19 salgını nedeniyle 2 bin 11 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 5, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde iki, Tayvan, Filipinler, Japonya ve Fransa'da da birer kişi hayatını kaybetti.

İRAN'DA DA ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin560 km kara sınırının olduğu İran'da da görüldü. İran yarı resmi ajansı ISNA'nın haberine göre ülkede iki kişide koronavirüs tespit edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, İran'ın Kum şehrinde son 2 gün içerisinde şüpheli korona virüs vakaları tespit edildiğini söyledi. Cihanpur, "Son 2 gün içinde Kum'da şüpheli koronavirüs vakaları tespit edilmiş. Raporlar alındıktan sonra, Kum'da bulaşıcı hastalık belirleme ve yönetim ekipleri ile hızlı müdahale ekipleri görevlendirilmiştir." dedi. Cihanpur, mevcut protokoller uyarınca şüpheli kişilerin izole edildiğini ve laboratuvar örneklerinin alındığını belirterek, "Gönderilen örnekler arasında, yapılan ilk testin sonuçlarında iki şüpheli pozitif koronavirüs vakası ve bazı B tipi influenza vakası rapor edilmiştir." dedi. Kiyanuş Cihanpur, "Testlerin sonraki adımları devam ediyor ve bu testlerin nihai sonuçları belirlendikten sonra kamuya açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.

IŞIKLI DESTEK

Öte yandan dün İran'daki Azadi Meydanı'nda bulunan kule, İran ve Çin bayrakları yansıtılarak ışıklandırıldı. Tahran'ın simgelerinden Azadi Kulesi'ne yansıtılan mesajlarda virüsün ortaya çıktığı ve yaklaşık 2 bin kişinin ölümünün yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki insanlara "Vuhan güçlü kal" yazısıyla destek verildi.

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İran'da 2 kişide koronavirüs tespit edildi

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HABER YORUMLARI (8)
ERCAN:şu İran kadar tehlikeli bir ülke yok ne olduğu belli değil dostmu düşmanmı
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AZİZBEY:kurkunun ecele faydasi yok ALLAH niyetinize göre verecektir müslüman düsmani hain ve münafuiklar , kafirler hic merak etmeyin ebedi cehennem sizi bekliyor
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HANDE:Biz muminiz Allah yardım eder
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AD:Dediğim gibi Amerika’nın işi gıcık kaptığı ülkelere vürüs sokuyor panzehiri kendi ülkesinde var . Hele bir istediğini alsın çıkarır ortaya
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ADANALI:insanlar şu an bize bulaşmasın derdinde kızılotesı ates olcerler maskeler el dezenfektanları eldıvenler pıyasada yok herkes saldıırıyor pekı ılac nerde
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NUREFŞAN:ne yapacaksın ilacı korkuya gerek yoksa ne kadar az yaşarsan okadar iyi
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GURBETCİ:Korkuya gerek yok. Zaten Türkiyeyede sicrayacak ve dunyadaki butun ulkelere. Sorun o degil, sorun viruse karsi ilac nezaman yapilacak.
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ESMER 16:çin ilaç yaptı birçok kişi taburcu edildi
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