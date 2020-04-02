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İran'da 3 bağımsız grup Kovid-19 aşısı için çalışıyor

İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari, ülkede 3 bağımsız grubun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerinde çalıştığını belirtti.

02.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:34
İran'da 3 bağımsız grup Kovid-19 aşısı için çalışıyor
İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari, ülkede 3 bağımsız grubun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üzerinde çalıştığını belirtti.
Settari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İran'da Kovid-19 vakasının tespit edildiği ilk andan itibaren teknoloji firmalarının ve araştırmacıların salgınla mücadelede kullanılacak maske, dezenfektan gibi koruyucu tıbbi malzemelerin yanı sıra aşı, ilaç ve koronavirüs tespit kiti gibi tıbbi malzemelerin temini için de çalışmaya başladığını belirten Settari, "Üç bağımsız grup, Kovid-19 aşısı üzerinde çalışıyor ve halihazırda her gün yüzlerce klinik çalışma yapılıyor." ifadelerini kullandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'u "davetsiz misafir" olarak tanımlayan Settari, salgının gelecekte insan yaşamında özellikle eğitim, tatil, alışveriş gibi alışkanlıklarda önemli değişikliklere yol açacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Settari, aşı çalışması yapan söz konusu gruplar hakkında ise ayrıntılı bilgi vermedi.
Piştaz Tıp Medikal Şirketi, 25 Mart'ta, ürettikleri Kovid-19 teşhis kitinin Sağlık Bakanlığı onayından geçtiğini ve seri üretime başladıklarını duyurmuştu.
İran Savunma Bakanlığı, Kovid-19 teşhis kitini 30 Mart Pazartesi günü Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesinde düzenlenen bir törenle kamuoyuna tanıtmıştı.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 160'a, vaka sayısı ise 50 bin 468'e ulaştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: İran, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İran'da 3 bağımsız grup Kovid-19 aşısı için çalışıyor - Haberler

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