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İran'da 3 bin 500'den fazla mahkuma af veya ceza indirimi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 3 bin 500'den fazla mahkumun affını veya cezalarının hafifletilmesini içeren teklifi onayladı.

14.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:02İran'da 3 bin 500'den fazla mahkuma af veya ceza indirimi
lideri Ayetullah Ali Hamaney, 3 bin 500'den fazla mahkumun affını veya cezalarının hafifletilmesini içeren teklifi onayladı.
Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin sivil ve askeri mahkemelerde hüküm giyen 3 bin 552 mahkumun cezasının hafifletilmesi ve affedilmesi yönündeki önerisinin kabul edildiği belirtildi.
Açıklamada affın, Hazreti Muhammed ve Şii inancına göre 6. imam Cafer-i Sadık'ın doğum yıl dönümleri vesilesiyle gerçekleştiği ifade edildi.
İran Yargı Erki Başkanı Reisi, Hamaney'e yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 3 bin 552 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.

Ayetullah Hamaney, İran, Güncel

Kaynak: AA

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