İran'da 3'ü asker 4 kişi gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti
İran'ın batısındaki Loristan eyaletinde 3'ü asker 4 kişinin, doğal gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
21.03.2020 23:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:22
İran 'ın batısındaki Loristan eyaletinde 3'ü asker 4 kişinin, doğal gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Kirmanşah'a bağlı Hersin Kaymakamı Emir Şahabadi, Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada, 3'ü asker 4 kişinin, Loristan'a bağlı Dilfan ilçesinin Nurabad bölgesindeki bir köyde doğal gaz sobasının borusundan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini söyledi.
Şahabadi, söz konusu kişilerin gezi amacıyla söz konusu bölgeye gittiğini aktardı.
Kirmanşah'a bağlı Hersin Kaymakamı Emir Şahabadi, Fars Haber Ajansına yaptığı açıklamada, 3'ü asker 4 kişinin, Loristan'a bağlı Dilfan ilçesinin Nurabad bölgesindeki bir köyde doğal gaz sobasının borusundan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini söyledi.
Şahabadi, söz konusu kişilerin gezi amacıyla söz konusu bölgeye gittiğini aktardı.
Kaynak: AA