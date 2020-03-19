İran’da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinin Sağlık ve Tedavi Merkezi Müdürü Ali Asgar Sabuhi, Semirom'da 3 yaşında bir kız çocuğunda koronavirüs görüldüğünü açıkladı.

''VİRÜSÜN YALNIZCA YAŞLILAR İÇİN RİSK OLUŞTURDUĞU DÜŞÜNÜLMESİN''

Yapılan teşhisle ilgili konuşan Sabuhi, "Bu küçük yaştaki vakayla birlikte şu ana kadar Semirom'da 11 kişi koronaya yakalandı. Bunlardan bir hasta ise iyileşti." dedi. Bazı ailelerin hala salgını ciddiye almayarak çocuklarıyla alışverişe çıkmalarından yakınan Sabuhi, "Halk, bu virüsün yalnızca yaşlılar ve orta yaşlılar için risk oluşturduğunu düşünmesin. Bunun en önemli özelliği genç-yaşlı tanımadan herkese bulaşmasıdır." ifadelerini kullandı.

''HASTALIK ÇOCUKLARA BULAŞABİLİR''

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkmasının ardından kısa sürede dünyada küresel salgına yol açan koronavirüsün risk grubunu yaşlıların oluşturduğu söylense de doktorlar, hastalığın çocuklara da bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemi zayıf çocuk ve gençlerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

SALGINLA MÜCADELE EDEN DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İran medyasına yansıyan haberlerde, ülkede salgına karşı mücadele eden doktorlardan birinin daha koronavirüse yenik düştüğü bildirildi. Mazenderan eyaletine bağlı Miandurud ilçesinde görevli aile hekimlerinden Gulam Ali Maneviyan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İran'da şu ana kadar çok sayıda doktor ve sağlık personelinin salgında yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

''VİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLERİN YAŞ ORTALAMASI 67''

İran Sağlık Bakanlığı 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu belirtmişti. Virüse yenik düşen en küçük kurbanın ise aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğunu açıklanmıştı.