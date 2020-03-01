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Koronavirüse karşı savaş açan, İran 300 bin kişilik ekiple harekete geçti

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını söyledi.

01.03.2020 22:42 | Son Güncelleme: 01.03.2020 23:35

Çin'den sonra koronavirüsten etkilenen ülkelerin başında gelen , virüse karşı savaş açtı. Sağlık Bakanı Nemeki, ülke genelinde koronavirüse karşı topyekün bir çalışma başlatacaklarını duyurdu.

EV EV DOLAŞIP KORONAVİRÜS TESPİT EDECEKLER

Nemeki, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsünü yenmek amacıyla milletçe seferberlik başlatacaklarını ve 2 gün içinde 300 bin ekip oluşturarak evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını ifade etti.

SÜNNET VE DÜĞÜNE ENGEL

Kovid-19 salgınıyla mücadele için sünnet, düğün ve benzeri merasimlerin düzenlenmemesi çağrısında bulunan Nemeki, ayrıca cami cemaatlerinin de en aza inmesi gerektiğini, geçen hafta cuma namazlarının bu nedenle kılınamadığını belirtti.

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında 978 kişinin enfekte olduğunu ve 54 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Koronavirüse karşı savaş açan, İran 300 bin kişilik ekiple harekete geçti

fahrettin koca, İran, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


1.03.2020 23:35:56