Menü
Haberler ›› Güncel ››İran'da 354 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti - Güncel

İran'da 354 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 354'e yükselirken, vaka sayısı 9 bin olarak açıklandı.

11.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:10
İran'da 354 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti
İran 'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 354'e yükselirken, vaka sayısı 9 bin olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüsü (Covid-19) vak'alarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur ülkedeki Covid-19 onaylanmış vak'a sayısının 9 bin'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde 958 kişinin testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, "Bunlardan 64'ü hayatını kaybetti. Böylece toplam ölenlerin sayısı 354'e ulaştı" dedi.

Cihanpur son 24 saatte ülkedeki en fazla Covid-19 vakalarının İran'ın başkenti Tahran 'da kaydedildiği belirterek, ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 959 kişiye ulaştığını söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Tahran, İran, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu Güncel
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak