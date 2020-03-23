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İran'da 36 milyon kişi sağlık taramasından geçti

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede şu ana kadar 36 milyon kişinin sağlık taramasından geçtiğini, tüm vatandaşların aynı işleme tabi tutulmasının planlandığını söyledi.

23.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:00
İran'da 36 milyon kişi sağlık taramasından geçti
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede şu ana kadar 36 milyon kişinin sağlık taramasından geçtiğini, tüm vatandaşların aynı işleme tabi tutulmasının planlandığını söyledi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Cihanpur, ülkede Nevruz tatilinde yolculuğa çıkan vatandaşlar nedeniyle koronavirüs vaka sayısının artabileceğine vurgu yaparak, "Şu ana kadar ülkede 36 milyon kişi sağlık taramasından geçti. Ülkedeki 80 milyon, sağlık taramasından geçene kadar bu çalışma devam edecek." dedi.
Günde yaklaşık 6 bin test yapıldığını hatırlatan Cihanpur, "Önümüzdeki günlerde bu sayı 10 bine çıkacak. Bu nedenle koronavirüs tespit edilen hasta sayısının artması uzak ihtimal değildir." ifadelerini kullandı.
Hastaların yüzde 84'ü hafif şiddetli
Şu ana kadar 58 bin kişiye koronavirüs testi yapıldığının altını çizen Cihanpur, şunları kaydetti:
"Koronavirüs bulaşanların yüzde 84'ünde hastalık hafif seyrediyor. Bu kişilerin çoğu hastane hizmetlerine ihtiyaç duymadan, evde kendilerini karantina altına alarak iyileşebiliyorlar. Yüzde 15,8 ise şiddetli belirtilere sahip. Hastaların yüzde 12,3'ü yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor. Yüzde 18'inde ise hiç bir hastalık belirtisi gözükmüyor."
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibariyle 1812'ye, vaka sayısı ise 23 bin 49'a ulaşmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İran, Güncel

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