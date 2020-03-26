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İran'da 4.4 büyüklüğündeki deprem; Van'da da hissedildi

İRAN'ın Hoy kentinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:28
İran'da 4.4 büyüklüğündeki deprem; Van'da da hissedildi

İRAN'ın Hoy kentinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem , Van 'ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü İran 'ın Hoy kenti olarak saptadığı deprem, saat 08.39'da meydana geldi. Türkiye sınırı yakınlarında olan deprem, Van'ın Başkale ve Saray ilçesinde de hissedildi.

Aynı bölgede 23 Şubat'ta meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerinde yıkıma neden olmuş, 10 kişi hayatını kaybetmiş, 54 kişi de yaralanmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Başkale, Deprem, İran, Van, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››İran'da 4.4 büyüklüğündeki deprem; Van'da da hissedildi - Haberler

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