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İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem

VAN (İHA) – İran'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

14.09.2019 18:57İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem
VAN (İHA) – İran'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Chaldoran bölgesinde saat 18.33 sıralarında yerin 11.7 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. İran'a sınır olan Van'ın Çaldıran ilçesinde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin Türkiye-İran sınır bölgesinde meydana geldiğini ve şiddetinin 4.6 olduğunu duyurdu. - VAN

Türkiye, İran, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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