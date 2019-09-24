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İran'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı İze şehrinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24.09.2019 14:55İran'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı İze şehrinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı İze şehrinde 4,6 büyüklüğündeki deprem, yerin 12 kilometre altında meydana geldi. İze Valisi Mustafa Semali depremin yerel saatle 12.31'de meydana geldiğini söyleyerek, "Bugün İze şehrinde meydana gelen 7'nci deprem sonrasında şehirde olağanüstü duruma geçildi" dedi. Depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını aktaran Semali, "Bazı bölgelerde heyelan meydana geldi" ifadesini kullandı.
(İHA)

İran, Güncel

Kaynak: İHA

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