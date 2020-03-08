İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın Irak sınırındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 13.17'de gelen deprem yerin 9 kilometre altında oldu.
08.03.2020 13:14
İran 'ın Irak sınırındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İki hafta önce İran'da Türkiye sınırına yakın bir noktada meydana gelen ve Van'da can kayıplarına neden olan depremin ardından İran sallanmaya devam ediyor.
4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Dezful ilçesinin Salend kasabası olan 4.8 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 13.17'de kaydedildi. Deprem , 9 kilometre derinlikte meydana geldi.
Can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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