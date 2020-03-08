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İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Salend şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08.03.2020 13:41
İran'da 4.8 büyüklüğünde deprem
İran 'ın Huzistan eyaletine bağlı Salend şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Huzistan eyaletine Bağlı Salend şehrinde yerel saatle 13.17'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Tahran Üniversitesi, Deprem, İran, 3. Sayfa
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