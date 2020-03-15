İran'da 4 büyüklüğünde deprem
İran'ın Kum kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
15.03.2020 00:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:48
İran 'ın Kum kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kum kenti olan 4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 00.11'de kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kum kenti olan 4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 00.11'de kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Tahran Üniversitesi, Deprem, İran, Güncel
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