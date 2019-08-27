İran'da 40 yıl sonra devrim! Kadınlar statta maç izleyecek

İran futbolunda yaşanan kadın taraftar krizinde Kamboçya ile oynanacak maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. İran'da yaşanan kadın taraftarların statlara girmeleri önündeki kısıtlamaların ardından, geçtiğimiz günlerde statlara erkek kılığında girilmesi teşebbüsünde altı kadın gözaltına alınmıştı.

FIFA UYARIDA BULUNMUŞTU

Ülkede liglerin başlamasını da geciktiren bu yaşananların ardından FIFA, İran'a kadın taraftarlar ile ilgili uyarıda bulunmuş ve kadınların statlara alınmamasının kendi yönetmelikleriyle çeliştiğini belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından ülkede kadın taraftarların stadyumlara alınmasıyla ilgili bir karar çıktı.

İran Spor bakanı yardımcısı Jamshid Taghizadeh "Kadınlar 10 Ekim'de Kamboçya ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçı için Azadi Stadı'na girebilecekler" ifadelerini kullandı.

1979 YILINDA YASAKLANMIŞTI

İran'da kadın seyircilerin maçlara girişi, 1979'da gerçekleşen İslam devriminin ardından yasaklanmıştı. Yasak ilk kez geçen yıl Asya Şampiyonlar Ligi final maçında delindi. Şimdiyse ülkede kadınlar, 40 yıl sonra ilk kez İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçını tribünden izleyecek.