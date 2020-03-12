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İran'da 429 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 429'a yükselirken, vaka sayısı 10 bin 75 olarak açıklandı.

12.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:16
İran'da 429 kişi korona virüsünden hayatını kaybetti
İran 'da korona virüsünden ölenlerin sayısı 429'a yükselirken, vaka sayısı 10 bin 75 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarında onaylanmış vaka sayısının 10 bin 75 olduğu ve ölenlerin sayısının ise 429'a yükseldiğini açıkladı. Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 75 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Son 24 saat içerisinde bin 75 yeni vaka tespit edildi. Bunlardan 75'i hayatını kaybetti ve böylelikle toplam ölenlerin sayısı 429'a ulaştı" dedi.

Cihanpur, son 24 saatte ülkedeki en fazla Kovid-19 vakasının 303 kişi ile İran'ın başkenti Tahran 'da tespit edildiğini söyleyerek, "Ülkede korona virüsünden iyileşenlerin sayısı 3 bin 276 kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Tahran, İran, Güncel

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