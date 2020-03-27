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İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:50
İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada İran 'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'ın Kirman Eyaletine bağlı Faryab şehrinde yerel saatle 11.10'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 14 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
Deprem nedeniyle can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Tahran Üniversitesi, Faryab, Deprem, İran, Güncel

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