Haberler » Dünya » İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

30.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:39

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Bender Abbas kentinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin Taht kasabası olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.19'da kaydedildi.

Açıklamada depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

4,9 ŞİDDETİNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELMİŞTİ

Öte yandan, geçen Cuma günü İran'ın Buşehr vilayetinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. YErel yetkililer, Buşehr Nükleer Santrali'nin depremde hasar görmediğini açıklamıştı.

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya


Dünya

Son Dakika Haberleri

20:33   Dünyada ne kadar kanal var, niçin yapıldı ve ne kadar gelir sağlıyor? - Haberler
20:33   Polonya Büyükelçisi'nin yüzüne tüküren İsrailli suçlu bulundu - Haberler
20:31   Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi yapıldı - Haberler
20:21   Otomobil menfez inşaatına uçtu - Haberler
20:20   Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü - Haberler
19:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz - Haberler
19:47   ABD basını Türkiye'nin Libya hamlesini dünyaya böyle duyurdu: Cephede işler değişecek - Haberler
19:18   İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
19:13   Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı - Haberler
30.12.2019 20:41:30