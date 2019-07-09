09.07.2019 02:26
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- İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem- Kuveyt ve Irak'ta da hissedildi

- İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem Kuveyt ve Irak'ta da hissedildiTAHRAN - İran'ın Huzistan eyaletinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem
Kuveyt ve Irak'ta da hissedildi
TAHRAN - İran'ın Huzistan eyaletinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Kuveyt ve Irak'ta da hissedildiği kaydedildi.
İran'ın Huzistan eyaletindeki Mescidi Süleyman kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 11.30'da yaşanan depremin yerin 17 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremin ayrıca İze, Bagmelek, Lali, Endika, Şuşter, İsfehan, Kirmanşah ve Şiraz şehirlerinde de hissedildiği kaydedildi.
Can ve mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını aktardı.
Öte yandan, İran sınırındaki Huzistan eyaletinde meydana gelen depremin Kuveyt ve Irak'da da hissedildiği belirtildi. - İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem- Kuveyt ve Irak'ta da hissedildi
Kaynak: İHA
Kuveyt, Irak, İran, Güncel

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