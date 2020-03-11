İran'da 5 Devrim Muhafızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarında bulunan 5 Devrim Muhafızı'nın hayatını kaybettiğini söyledi.
11.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:00
İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarında bulunan 5 Devrim Muhafızı'nın hayatını kaybettiğini söyledi.
Devrim Muhafızlarına ait Defapress haber sitesine göre, Şerif, "Koronavirüsle mücadele çalışmalarında bulunan 5 Devrim Muhafızı ve birkaç Besic (Milis Gücü) hayatını kaybetti. Virüs bulaşan bazıları da tedavi altında." dedi.
Şerif, ülke genelinde 100 bin Devrim Muhafızı ve Besic'in söz konusu çalışmada yer aldığını kaydetti.
İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 354 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 9 bine ulaştı.
Devrim Muhafızlarına ait Defapress haber sitesine göre, Şerif, "Koronavirüsle mücadele çalışmalarında bulunan 5 Devrim Muhafızı ve birkaç Besic (Milis Gücü) hayatını kaybetti. Virüs bulaşan bazıları da tedavi altında." dedi.
Şerif, ülke genelinde 100 bin Devrim Muhafızı ve Besic'in söz konusu çalışmada yer aldığını kaydetti.
İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 354 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 9 bine ulaştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Devrim Muhafızları, Ordu, İran, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı