Son Dakika! İran’da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti

Yaşı ilerlemiş olanları enfekte etme ve can kaybında daha etkili olan koronavirüs nedeniyle İran 'da 6 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Daha önce ise ülkede 3 yaşındaki lösemi hastası çocuk virüse karşı mücadeleyi kazanamamıştı.

Kuzey Horasan Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada, Kuzey Korasan eyaletinde şu ana kadar 189 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

6 YAŞINDA BİR ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, bu hastalardan 19'unun yaşamını yitirdiği aktarılırken 6 yaşındaki bir çocuğun da Kovid-19 kurbanlarından olduğu ifade edildi. Kovid-19 tedavisi gören 99 kişinin ise iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

VİRÜSÜN EN KÜÇÜK KURBANI 3 YAŞINDA

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkmasının ardından kısa sürede dünyada küresel salgına yol açan Kovid-19'un risk grubunu yaşlıların oluşturduğu söylense de doktorlar, hastalığın çocuklara da bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemi zayıf çocuk ve gençlerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

İran Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu, virüse yenik düşen en küçük kurbanın ise aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğunu açıklamıştı.