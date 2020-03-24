Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika! Çoğunlukla yaşlı hastaları etkileyen ve ölümlerin de yaşlı hastalarda gerçekleştiği koronavirüs İran'da 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu. Ülkede daha önce 3 yaşında lösemi hastası bir çocuk da virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Yaşı ilerlemiş olanları enfekte etme ve can kaybında daha etkili olan koronavirüs nedeniyle İran 'da 6 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Daha önce ise ülkede 3 yaşındaki lösemi hastası çocuk virüse karşı mücadeleyi kazanamamıştı.
Kuzey Horasan Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada, Kuzey Korasan eyaletinde şu ana kadar 189 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
6 YAŞINDA BİR ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, bu hastalardan 19'unun yaşamını yitirdiği aktarılırken 6 yaşındaki bir çocuğun da Kovid-19 kurbanlarından olduğu ifade edildi. Kovid-19 tedavisi gören 99 kişinin ise iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.
VİRÜSÜN EN KÜÇÜK KURBANI 3 YAŞINDA
Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkmasının ardından kısa sürede dünyada küresel salgına yol açan Kovid-19'un risk grubunu yaşlıların oluşturduğu söylense de doktorlar, hastalığın çocuklara da bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemi zayıf çocuk ve gençlerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
İran Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu, virüse yenik düşen en küçük kurbanın ise aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğunu açıklamıştı.
NE OLMUŞTU?
Hastalığın ortaya çıktığı Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.
Ülkede virüse yakalananların sayısı 23 bini aşarken can kaybı 1812'ye yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 8 bin 376'sı ise iyileşerek taburcu edildi.
Kaynak: AA