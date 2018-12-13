İran'da Kırbaç Cezası Verilmesine Rağmen Estetiğin Önüne Geçilemiyor!

Dünya İranlı kadınların estetik merakından ünlü aktrist Angelina Jolie'ye benzemek için 50'den fazla estetik ameliyat geçiren İranlı Sahar Tabar'la haberdar olmuştu. Genç kız bu haliyle ünlü animasyon filmi karakteri 'Ölü Gelin'e benzetilmişti. İran medyasının İran Plastik Cerrahi Derneği verilerine dayandırdığı bilgilere göre, başta kadınlar olmak üzere sektöre olan yoğun ilgi var.

"3 BİN DOKTOR İZİNSİZ ESTETİK AMELİYATI YAPIYOR"

İran, nüfus oranlarına göre ülkede yapılan estetik ameliyat sıralamasında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. İstatistiklere göre estetik ameliyat talebi en çok 17-26 yaş grubundan geliyor. Estetik yaptırmanın daha çok orta ve üst sınıf arasında yaygın olduğunu ifade edildi. Uzmanlar, estetik ameliyat olan kişilerin yüzde 50'sinin durumunun cerrahi bir müdahaleyi gerektirmediğini ifade ediyorlar. Yaygın olan kanı, gençlerin daha güzel görünmek ve estetik yaptırma modasına uymak için cerrahi müdahalede ısrar ettiği yönünde. Yetkililer İran'da 3 bin doktor tarafından estetik ameliyat yapıldığını ifade ederek, bunlardan çok az bir kısmının Sağlık Bakanlığı'ndan izni olduğunu, estetik ameliyatların çoğunun, uzman olmayan kişilerce uygunsuz koşullarda yapıldığını belirtti. İran'da estetik ameliyat yaptırmak isteyenlerin üçte ikisini kadınların oluşturduğunu ifade eden bir yetkili, estetik yaptıranların sayısının 1979 İslam devrimi öncesine göre çok fazla olduğunu, bu talebin günden güne arttığını belirtti.

"11 YILDA 5 BİN BURUN ESTETİĞİ AMELİYAT YAPTIM"

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Hamid Rıza Hüsnani, yaptığı açıklamada, son 11 yıl içinde yaklaşık 5 bin burun estetiği ameliyatı gerçekleştirdiğini söyledi. Yurtdışından gelenler için her ay düzenli olarak ortalama 7-8 estetik ameliyat yaptığına dikkati çeken Hüsnani, "İran kültüründe, yüz güzelliğine genel fiziki görünüşten daha çok önem veriliyor. Bu sebeple, yüz güzelliğine bağlı estetik ameliyatlardaki talep, toplumda daha yoğun. Bu ameliyatların en yaygını ise burun estetiği ameliyatı." dedi. Estetik cerrahi için yurt dışından aldıkları yoğun talebin, "İran'daki cerrahların estetik ameliyatlardaki başarısı ve düşük maliyetten" kaynaklandığını belirten Hüsnani, yüksek talebin, ülkedeki cerrahların deneyimini arttırdığını kaydetti.

74 KIRBAÇ CEZASI UYGULANIYOR

Avrupa'da ikamet eden ve burun estetiği için İran'a gelen 33 yaşındaki bir kadın, İran'ı tercih etmesinin nedenlerini, " daha iyi bir dış görünüş, alanında uzman cerrahlar ve düşük maliyet" olarak sıraladı. Burun ameliyatı için İran'ı tercih eden İran asıllı ABD vatandaşı 19 yaşındaki bir başka kadın, İran'daki doktorunun günde 6-7 estetik ameliyatı gerçekleştirdiğini, dolayısıyla söz konusu alanda daha tecrübeli olduğunu söyledi. İran'a bir arkadaşıyla geldiğini belirten bir başka kadın, estetik ameliyatın kendisine oldukça uygun bir fiyata mal olduğunu ve yeni görünüşünü çok beğendiğini dile getirdi. Geçtiğimiz aylarda İran Meclisi Hukuk Komisyonu Sözcüsü Hasan Novruzi, "eşek kulağı" ve "kedi gözü" estetiği yapan ve yaptıranlara 10 günden 2 aya kadar hapis ve 74 kırbaç cezası uygulanacağını açıklamıştı.