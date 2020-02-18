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İran'da 8 çevre aktivistine casusluk suçlamasıyla hapis cezası verildi

İran'da 8 çevre aktivistine ABD ile işbirliği yapmak ve casusluk faaliyetleri nedeniyle hapis cezası verildi.

18.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:39İran'da 8 çevre aktivistine casusluk suçlamasıyla hapis cezası verildi
'da 8 çevre aktivistine ABD ile işbirliği yapmak ve casusluk faaliyetleri nedeniyle hapis cezası verildi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent 'da düzenlediği basın toplantısında, casusluk suçlamasıyla yargılanan 8 çevre aktivistine 6 ila 10 yıl arasında hapis cezası verildiğini açıkladı. İran Yargı Erki Sözcüsü İsmaili hapis cezası alan aktivistlere ilişkin açıklamasında Murad Takbaz, Nilüfer Beyani, Humen Cukar, Tahir Kadiriyan, Sam Recebi ve Sepide Kaşan Dust adlı sanıkların ABD ile işbirliği yapma suçlamasından 6 ila 10 yıl arasında hapis cezası aldıklarını söyledi. Casusluk suçlamasıyla yargılanan Emir Hüseyin Haleki Hamidi ve Abdurrıza Kuhpaye'nin ise 4 ila 6 yıl hapis cezası aldıklarını belirten İsmaili, söz konusu çevre aktivistlerinin ABD adına İran'da casusluk faaliyetleri yürüttüklerini belirtti. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, İran, Politika

Kaynak: İHA

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