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İran'da 8 reformist parti, genel seçimlere "İran Koalisyonu" çatısı altında girecek

İran'da 8 reformist parti, cuma günü düzenlenecek genel seçimlere "İran Koalisyonu" çatısı altında girecek.

16.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:12İran'da 8 reformist parti, genel seçimlere
'da 8 reformist parti, cuma günü düzenlenecek genel seçimlere "İran Koalisyonu" çatısı altında girecek.
İranlı Öğrenciler Ajansına (ISNA) göre, başkent 'da basın mensuplarına konuşan İran Koalisyonu Seçim Kampanya Koordinatörü Ferec Kimcani, "Genel seçimleri geniş katılımlı gerçekleştirmek için birkaç reformist parti 'İran Koalisyonu' adıyla bir araya geldi." dedi.
Söz konusu oluşumla ilgili resmi girişim sürecinin devam ettiğini belirten Kimcani, şu ifadeleri kullandı:
"Bu koalisyon, dış güçlerin tehdidi altındaki ülkemizde seçimlerin yüksek katılımlı gerçekleşmesi amacıyla meydana getirilmiştir. Bir araya gelen 8 reformist parti şunlardır; İslami İşçi Partisi, İş Partisi, Demokrasi Partisi, Eğitimciler Birliği İslam Partisi, Özgürlük Partisi, Dayanışma Partisi, Birlik Partisi, İş Birliği Partisi."
Seçimler cuma günü yapılacak
Koalisyonun 30 kişilik Tahran milletvekilleri adayları arasında, Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mustafa Kevakebiyan, İşçi Partisi Genel Başkanı Ali Rıza Mahbub ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Mecid Ensari gibi isimler bulunuyor.
İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimleri, 21 Şubat Cuma günü yapılacak.

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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