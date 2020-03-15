İran'da 91 yaşındaki Kovid-19 hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi
İran'daki Bem Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abaszade, 91 yaşındaki en yaşlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının tedavisi sonrası taburcu edildiğini bildirdi.
15.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:26
İran 'daki Bem Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Abbas Abaszade, 91 yaşındaki en yaşlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının tedavisi sonrası taburcu edildiğini bildirdi.
Fars Haber Ajansı'na konuşan Abbaszade, hastanın ismi ve tedavi süreci hakkında bilgi vermedi.
Söz konusu kişinin çiftçilikle uğraştığını ve düzenli beslendiğini belirten Abbaszade, "Kovid-19 tedavisi gören 91 yaşındaki en yaşlı hasta, Bem Pasteur Hastanesi'nden taburcu oldu." dedi.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.
Ülkede vaka sayısı 13 bini aşarken, can kaybı 724'e yükseldi.
Fars Haber Ajansı'na konuşan Abbaszade, hastanın ismi ve tedavi süreci hakkında bilgi vermedi.
Söz konusu kişinin çiftçilikle uğraştığını ve düzenli beslendiğini belirten Abbaszade, "Kovid-19 tedavisi gören 91 yaşındaki en yaşlı hasta, Bem Pasteur Hastanesi'nden taburcu oldu." dedi.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.
Ülkede vaka sayısı 13 bini aşarken, can kaybı 724'e yükseldi.
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Kaynak: AA
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