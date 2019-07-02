02.07.2019 12:40
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İran'da "ABD adına çalışan casuslara" hapis ve idam

İran

İran'da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına askeri ve sivil kurumlarda casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle tutuklanan kişilerden ikisi uzun süreli hapse mahkum edildi, diğerleri hakkında idam talep edildi.

İran 'da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına askeri ve sivil kurumlarda casusluk faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle tutuklanan kişilerden ikisi uzun süreli hapse mahkum edildi, diğerleri hakkında idam talep edildi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkenin askeri, nükleer ve alt yapı tesislerinde CIA adına faaliyette bulundukları tespit edilen bir şebekenin istihbarat yetkililerinin operasyonları sonucunda çökertildiğini söyledi.
Söz konusu kişilerden ikisinin sivil tesislerde görevli olduğunu bu yüzden Devrim Mahkemesinde yargılandığını aktaran İsmaili, "Yargı süreci sonunda iki kişiye uzun süreli hapis kararı verildi." dedi.
Askeri tesislerde görevli kişilerin ise askeri mahkemelerde yargılandığını belirten İsmaili, "Onlar için iddianame hazırlandı. Savcılık idam talebinde bulundu." ifadesini kullandı.
İran Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Kurumu çalışanı Celal Haci Zevar, CIA için casusluk yaptığı gerekçesiyle 22 Haziran'da idam edilmişti.
Kaynak: AA
İran , Güncel

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