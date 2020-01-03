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İran'da ABD protestosu

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından başkent Tahran ve diğer kentlerde ABD karşıtı protestolar başladı.

03.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:13 İran'da ABD protestosu

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından başkent Tahran ve diğer kentlerde ABD karşıtı protestolar başladı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD'nin hava saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından gerilim katlanarak arttı. İran'da başta başkent Tahran olmak üzere çok sayıda kentte Cuma Namazının ardından ABD karşıtı protestolar düzenleniyor. Protestocular, "ABD'ye ölüm. İsrail'e ölüm" sloganlarıyla protestolarını sürdürüyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, İran, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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