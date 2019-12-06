Haberler » Güncel » İran'da Afgan uyruklu sanılan genç yanlışlıkla Afganistan'a gönderildi - Haber

İran'da Afgan uyruklu sanılan genç yanlışlıkla Afganistan'a gönderildi

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Hürremabad şehrinde İran polisi tarafından tutuklanan genç yanlışlıkla Afganistan'a gönderildi.

06.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:27İran'da Afgan uyruklu sanılan genç yanlışlıkla Afganistan'a gönderildi
'ın Loristan eyaletine bağlı Hürremabad şehrinde İran polisi tarafından tutuklanan genç yanlışlıkla 'a gönderildi. Afgan uyruklu sanılan işitme engelli Hamid As, yapılan hatanın fark edilmesi sonucu ülkesine tekrar dönebilecek.

İran'ın İlam eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki işitme engelli Hamid As, Loristan eyaletinin Hürremabad şehrinde polis kontrolü sırasında tutuklanmış ve Afgan uyruklu sanıldığı için Afganistan'a gönderilmişti. İşitme engeli olan Hamid As'ın kendisini ifade edememesinden dolayı polisin Hamid As'ı Afganistan'dan ülkeye kaçak giren Afgan uyruklu bir genç sandığı ve bu nedenle Afganistan'a gönderildiği belirtildi.

20 yaşındaki Hamid As'ın eve dönememesi ile endişelenen ailesinin polise giderek durumu açıkladığı ve İranlı yetkililerin gencin Afganistan'dan getirilmesi için işlemleri başlattığı ifade edildi. Yanlışlıkla Afganistan'a gönderilen Hamid As'ın babası çocuklarının 2 gün içerisinde ülkeye getirileceğini ve şu anda ise Afganistan'daki İran Büyükelçiliğine götürüldüğünü açıkladı. - TAHRAN

Afganistan, Polis, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16 FLAŞ - Haber
11:16 Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
11:16 Gürbulak'ta 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi - Haber
11:16 Etiyopya Başbakanı Ahmed, Nobel Barış Ödülü töreninde basın toplantısı yapmayacak - Haber
11:16 112'nin "hayat kurtaran" sanatçı elleri - Haber
10:49 Türkiye'nin ilk madenci korosu Ankara'da konser verecek - Haber
10:17 FETÖ'nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandıktan sonra gülerek poz verdi - Haber
10:07 Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 30'u aktif görevde, 47 asker için gözaltı kararı - Haber
09:58 Ceren Özdemir'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası izlenerek yakalandı - Haber
09:51 Adalet Bakanı Gül duyurdu: Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevlerine geçme yetkisi infaz hakimliğine verilecek - Haber
6.12.2019 11:17:54