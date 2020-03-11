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İran'da "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı

İran'da halk arasında hızla yayılan "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentileri nedeniyle sahte içki tüketip hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

11.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:37

İran 'ın Huzistan, Elborz ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle 67 kişi hayatını kaybetti.

502 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ali İhsanpur, Huzistan eyaletinde 6 Mart'tan bu yana sahte içki tüketerek zehirlenen 502 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı. Şu ana kadar Huzistan'da sahte içki tüketen 40 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran İhsanpur, 15 yaşında bir çocuğun da ölenler arasında olduğunu belirtti.

"TEDAVİDE HİÇBİR ETKİSİ YOKTUR"

İhsanpur, "Bazı vurguncular, alkolün koronavirüse olumlu etkisi olduğuna dair söylentiler yaydı. Alkolün koronavirüsün tedavisi sürecinde hiçbir etkisi yoktur." dedi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend ise sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan Elburz'da 15, Mazenderan'da da sahte içki tüketen 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece toplam 67 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmiş oldu.

Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de daha önce yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini açıklamıştı.

İran'da

Kaynak: AA

Etiketler : Başsavcı, İran, Dünya, Güncel

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