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İran'da art arda deprem

İran'da 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

08.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:37 İran'da art arda deprem
'da 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), İran'da biri 4.9 diğeri 4.5 olmak üzere iki deprem olduğunu açıkladı. USGS, İran'ın Borazcan şehrinde nükleer tesis yakınlarında yerel saatle 2.20'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Bir saat sonra meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssünün ise Borazcan şehrinin 17 kilometre uzağında olduğu kaydedildi. Depremlerde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Deprem, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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