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İran'da "asılsız koronavirüs paylaşımı" gerekçesiyle 23 kişiye gözaltı

İran'ın İsfahan kentinde, sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşım yaptıkları öne sürülen 23 kişi gözaltına alındı.

15.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:16
İran'da
İran 'ın İsfahan kentinde, sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşım yaptıkları öne sürülen 23 kişi gözaltına alındı.
İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan, İsfahan Emniyet Genel Müdürü Muhammed Hasan İsmaili, "Sosyal medyada Kovid-19 salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulunan 23 kişi gözaltına alındı." dedi.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 683'e, vaka sayısı 74 bin 877'ye ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İran, Güncel
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