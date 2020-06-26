İran'da askeri tesis yakınında şiddetli patlama

İran'da askeri tesis yakınında şiddetli patlamaTahran, (DHA)- İran'ın başkenti Tahran'ın güneydoğusunda ülkenin önemli savunma sanayi kuruluşları ve nükleer tesisinin bulunduğu alanın yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi.

26.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:15
İran'da askeri tesis yakınında şiddetli patlama
Tahran, (DHA)- İran'ın başkenti Tahran'ın güneydoğusunda ülkenin önemli savunma sanayi kuruluşları ve nükleer tesisinin bulunduğu alanın yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi.
İran'ın başkenti Tahran'ın güneydoğusunda askeri bölgede patlama meydana geldi. Patlamanın, gece saat 24 civarında Tahran'ın yaklaşık 50 kilometre uzaklığında bulunan Parçin bölgesinde meydana geldiği ifade edildi. Patlamaya ilişkin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamanın bölgedeki endüstriyel gaz depolama tesislerinde meydana geldiği aktarıldı. Bakanlık, iddiaların aksine patlamanın bakanlığa bağlı askeri tesislerle ilgisinin olmadığı duyurdu.
CAN KAYBI YOK
Can kaybının olmadığı olayda, çıkan yangının itfaiye tarafından kontrol altına alındığı belirtildi. Patlamanın olduğu Parçin bölgesinde İran'ın çeşitli askeri sanayi tesisleri ve nükleer merkezi bulunuyor. İran’da askeri tesis yakınında şiddetli patlama

Kaynak: DHA

Etiketler: Tahran, İran, Dünya, Güncel, Haber

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