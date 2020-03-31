İran'da Azrail kostümlü koronavirüs uyarısı
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde bir grup belediye çalışanı, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye dikkati çekmek için Azrail'i temsil eden kostümlerle çarşıda dolaşarak insanları uyardı
31.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:29
İran 'ın Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde bir grup belediye çalışanı, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye dikkat çekmek için Azrail'i temsil eden kostümlerle çarşıda dolaşarak insanları uyardı.
Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Hürremşehr'deki Sefayi Çarşısı'nda üstünde "Korona" yazılı Azrail'i temsil eden kostümler giyen bir grup belediye çalışanı halka megafonla sosyal mesafe ve izolasyonun önemini anlattı.
Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Hürremşehr'deki Sefayi Çarşısı'nda üstünde "Korona" yazılı Azrail'i temsil eden kostümler giyen bir grup belediye çalışanı halka megafonla sosyal mesafe ve izolasyonun önemini anlattı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, İran, Dünya