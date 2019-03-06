İran'da Bağımlılık Tedavi Merkezinde Yangın: 1 Ölü, 11 Yaralı

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İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde bağımlıların toplu intihar girişiminde bulunarak koğuşlarını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.Bender Abbas İtfaiye Müdürü Fercam Danış, Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde toplu intihar girişiminde bulunuldu. Koğuşlarda çıkarılan yangın sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı." dedi.Merkezde bulunan bağımlıların, yaşam şartlarını protesto etmek amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu aktaran Fercam, "Söz konusu kişiler, koğuşlarının kapılarını içeriden kilitleyerek, yaklaşık 1 saat taleplerini dile getirmelerinin ardından söz konusu girişimde bulunmuşlardır." diye konuştu.İtfaiye görevlilerinin duvarı yıkarak yangın mahallindeki insanları tahliye ettiğini anlatan Fercam, merkezin güvenlik tedbirlerinden yoksun olduğunu sözlerine ekledi.