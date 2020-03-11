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İran'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı

İran'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı.

11.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:58
İran 'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı
İran'da bakanlar kurulu, koruyucu maskeyle ve eldivenle yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler : İran, Güncel

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