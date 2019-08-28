Haberler» Güncel» Haber

İran'da başörtüsü protestosuna 15 yıl hapis

İran asıllı Amerikalı gazeteci Mesih Alinejad'ın sosyal medya üzerinden organize ettiği rejim karşıtı zorunlu başörtüsü protestolarına katılan Seba Kurd Efşari, 15 yıl hapse mahkum edildi.

28.08.2019 17:24 İran'da başörtüsü protestosuna 15 yıl hapis
İran asıllı Amerikalı gazeteci Mesih Alinejad'ın sosyal medya üzerinden organize ettiği rejim karşıtı zorunlu başörtüsü protestolarına katılan Seba Kurd Efşari, 15 yıl hapse mahkum edildi.
İran'da yayın yapan "Baharnews" haber sitesine göre, Tahran Devrim Mahkemesi, zorunlu başörtüsü protestolarına katıldığı gerekçesiyle Efşari'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme ayrıca İranlı kadının, "ulusal güvenliğe karşı suç işlemek maksadıyla izinsiz toplanmak" ve "rejime karşı propaganda" suçlarını işlediğine hükmetti.
Karara itiraz yolunun açık olduğu ve Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması halinde 15 yıl hapis cezasının uygulanacağı belirtildi.
ABD'de yaşayan İran asıllı rejim karşıtı Amerikalı gazeteci Alinejad'ın organize ettiği "Beyaz Çarşamba" adı verilen zorunlu başörtüsünü protesto gösterilerine katılan Efşari, geçen yıl ağustosta gözaltına alınmış ancak şubatta serbest bırakılmıştı.
Serbest bırakıldıktan sonra protesto gösterilerini sürdüren Efşari, 1 Haziran'da tekrar gözaltına alındıktan sonra Devrim Mahkemesinin kararıyla tutuklanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:38   Sürücü yanan brandayı attı, 1 hektarlık makilik ve otluk alan kül oldu
17:38   Eyüpsultan'da araç yangını
17:38   İzmir'de orman yangını
17:37   Asırlık çınar ağaçların "röntgeni" çekiliyor
17:36   Sancaktepeli gençler 'Başkan Sensin' projesi ile yerel yönetimlerde söz sahibi olacak
17:36   Sivas'ta silah operasyonu
17:35   Şehit Çelebi Öztekin şahadetinin 23. yılında mezarı başında anıldı