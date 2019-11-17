İran'da benzin zammı protestolarında 1000 kişi gözaltına alındı

İran'da benzine yapılan yüzde 50 zam sonrası başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Onlarca kente yayılan gösterilerde, şu ana kadar 1000 kişi gözaltına alındı. Göstericiler ve emniyet görevlilerinden de ölü ve yaralılar bulunuyor.

1080 NOKTADA GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Fars Haber Ajansı'na göre,Tahran, Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Yezd, Kirman ve Kereç başta olmak üzere ülke genelinde 1080 noktada gösteri düzenlendi.

Gösteriler kapsamında 100'den fazla banka ve 50'den fazla dükkanın ateşe verildiği öne sürülen olaylarda, yaklaşık 1000 eylemci emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Birçok kentte meydana gelen olaylarda göstericiler ve emniyet görevlilerinden ölü ve yaralılar bulunuyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN GÖSTERİLERE DESTEK

Öte yandan, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tebriz Üniversitesi kampüsünde toplanan yüzlerce öğrenci gösteri düzenleyerek benzin zammını protesto etti.

Öğrenciler sloganlarla ülkedeki ekonomik sorunlar ve yolsuzlukları eleştirirken, "Zamma hayır" pankartları taşıdı.

TAHRAN BÜYÜK ÇARŞISINDA KEPENKLER KAPALI

Ayrıca başkent Tahran'ın önde gelen ticaret merkezlerinden Tahran Büyük Çarşısı'nda bazı esnaf bugün de kepenklerini açmadı. İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Tahran Çarşısı Esnaf Birliği Başkanı Ahmed Kerimi İsfahani, piyasanın güvenlik ve istikrarı sağlanmadan kepenklerini açmayacaklarını söyledi.

TEPKİ ÇEKEN ZAMMI SAVUNDU

Öte yandan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, onlarca kentte patlak veren benzin zammı protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu. İlk kez konuşan Hamaney, İran halkının gösterilere katılmadığını, devrim karşıtları ve İran düşmanlarını işaret ederek açık açık onları suçladı. Hamaney, yapılan zamma destek verdiğini açıkladı.

"HALKIMIZ DEĞİL, HOLİGANLAR YAPIYOR"

Hamaney'in İran devlet televizyonunda yer alan açıklamalarına göre, "Bazı insanlar şüphesiz bu karardan endişe duyuyorlar... Ama sabotaj ve kundaklama eylemleri bizim halkımız tarafından değil, holiganlar tarafından yapılıyor. Devrim karşıtları ve İran düşmanları, her zaman sabotaj ve güvenlik ihlallerini destekledi. Bugün de bunu yapmaya devam ediyorlar" dedi.

NE OLMUŞTU?

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş), bin 500 tümene yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene çıkartılmıştı.

Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde halk, benzine yapılan zamma karşı gösteriler düzenlemişti. Cuma günü başlayan ve ülke geneline yayılan benzin zammı gösterilerinde çıkan olaylarda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.