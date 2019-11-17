İran'da benzin zammını protesto gösterileri büyüyor! Erdoğan "Hedef İslam dünyasını bölmek" diyerek uyarmıştı

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan ülkeler arasında yer alan İran'da devlet tarafından sübvanse edilen petrole yüzde 50 zam yapıldı. Başkent Tahran olmak üzere onlarca kentte sokağa çıkan halk, benzine yapılan zamma tepki gösterdi.

REJİM KARŞITI SLOGANLAR ATILDI

Ülkenin neredeyse tamamına yayılan gösterilerde birçok banka şubesi, benzin istasyonu, kamu binası ve polis aracı ateşe verilirken öfkeli kalabalıklar rejim karşıtı sloganlar attı. Başkent Tahran ve Kerec'deki gösteriler nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken Tahran, Şiraz, İsfahan, Kirmanşah, Hürremşehr, Kerec, Abadan ve Hürremşehr'de okullar tatil edildi.

Milletvekillerinin çağrısı üzerine İran Meclisi'nin yarın benzin zammını görüşmek üzere olağanüstü kapalı oturum yapacağı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de pazartesi günü vekillerin sorularını yanıtlamak üzere parlamentoya gideceği duyuruldu.

HAMANEY SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de, onlarca kentte patlak veren benzin zammı protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu. İlk kez konuşan Hamaney, İran halkının gösterilere katılmadığını, devrim karşıtları ve İran düşmanlarını işaret ederek açık açık onları suçladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Macaristan dönüşünde "Hedef İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek" diye muhataplarını uyarmıştı.