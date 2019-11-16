Haberler » Güncel » İran'da benzin zammını protestoları sürüyor (2) - Haber

İran'da benzin zammını protestoları sürüyor (2)

Tahran'da benzin zammını protesto eden İranlıların kontak kapatarak trafiği durdurması İran'da dün başlayan benzin zammını protesto gösterileri bugün de devam ediyor.

16.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 16.11.2019 17:03
'da benzin zammını protesto eden İranlıların kontak kapatarak trafiği durdurması
İran'da dün başlayan benzin zammını protesto gösterileri bugün de devam ediyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, bugün ülkenin bir çok kentinde devam eden gösterilere bazı noktalarda güvenlik güçleri sert müdahale etti.
Tebriz, Şiraz ve Huzistan gibi kentlerde güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonucu arbede yaşanırken, Tahran'daki gösterilerde bazı sürücüler ana yollarda kontak kapatarak trafiği durdurdu.
Göstericiler, "Hakkımızı alırız zilleti kabul etmeyiz" şeklinde sloganlar attı.
Hürremabad, İlam, Kum, Senendeç, Kazvin ve Şahrud kentlerinde de halk benzine yapılan zammı protesto etti.
İran devlet televizyonu da ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde dün gece benzin zammını protesto eden kalabalığın üzerine "kimliği belirsiz ve şüpheli" kişilerce ateş açılması sonucu yaralananlar olduğunu duyurdu.
İran'da benzin zammını protestoları sürüyor (2)

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:44 Beşir Ayvazoğlu: "Babıali, basın, yayın ve kültürün merkeziydi"
18:40 Bakan Koca'dan 'şehir hastaneleri' açıklaması
18:40 Mardin'de "Evde Artık Sıfır Atık" etkinliği düzenlendi
18:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü
18:37 Bingöl ulaştırma ve altyapı bakanı turhan, bingöl'de
16.11.2019 18:45:42