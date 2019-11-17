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İran'da benzine zam eylemleri: İnternet kesildi, Hamaney düşmanlarını 'sabotaj' yapmakla suçladı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, geçtiğimiz günlerde ülkede yapılan benzin zammını savunarak, bu nedenle başlayan gösterilerin devrim karşıtları ve İran düşmanları tarafından desteklendiğini söyledi

17.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:48İran'da benzine zam eylemleri: İnternet kesildi, Hamaney düşmanlarını 'sabotaj' yapmakla suçladı
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, geçtiğimiz günlerde ülkede yapılan benzin zammını savunarak, bu nedenle başlayan gösterilerin devrim karşıtları ve İran düşmanları tarafından desteklendiğini söyledi.

Devlet televizyonun aktardığı bilgiye göre Hamaney, "Bazıları bu karardan (zam) endişe duyuyor olabilir ancak sabotaj ve kundaklamalar halkımız tarafından değil, holiganlar tarafından yapılıyor. Devrim karşıtları ve İran düşmanları, bu tür tahribatları ve güvenliği bozucu eylemleri desteklemiştir" açıklamasını yaptı.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

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