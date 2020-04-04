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İran'da bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına ilişkin can kaybı artıyor.

04.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:56
İran'da bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına ilişkin can kaybı artıyor. İran 'da, son 24 saatte 158 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, koronavirüs (Covid-19)  nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 452'ye yükseldi. Ülkede bugün itibariyle koronavirüsten hayatını kaybedenler salgının ana merkezi olan Çin'i aştı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 560 kişide koronavirüs  (Covid-19)  tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 55 bin 743'e çıktığını duyurdu. Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 19 bin 736 kişi olarak bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İran, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››İran'da bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti - Haberler

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