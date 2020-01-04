Haberler » Güncel » İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi - Haber

İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi

İran'da Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine 'alınacak intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi.

04.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:56 İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi

'da Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine 'alınacak intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin 'ın başkenti 'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından ülkenin Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine 'alınacak intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Kubbeye kırmızı bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Cemkeran Camii'nin kubbesine kırmızı bayrağın çekildiği anlar

-Bayrağın havada dalgalanması



Kasım Süleymani, Bağdat, Irak, İran, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52   Keltepe Kayak Merkezi günübirlik kayak turizmine açıldı - Haber
18:50   İstanbul'da silahlı ve çakarlı trafik magandalarına ceza yağdı - Haber
18:50   "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme - Haber
18:48   Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Haber
18:48   Şemdinli'de öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı - Haber
17:47   2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Haber
17:16   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Haber
16:32   Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
4.01.2020 18:54:52