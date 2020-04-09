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İran'da bir milletvekili daha korona virüse yakalandı

İran'ın İsfahan kenti Milletvekili Haydar Ali Abdi, korona virüsüne yakalandığını duyurdu.

09.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:48
İran'da bir milletvekili daha korona virüse yakalandı
İran 'ın İsfahan kenti Milletvekili Haydar Ali Abdi, korona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Tüm sağlık protokollerini sıkı bir şekilde uyguladığını ancak korona virüsünün nasıl bulaştığını bilmediğini söyleyen İsfahan Milletvekili Abdi, "Covid-19 testimin sonucunun 3 nisan günü pozitif olduğu bildirildi. Çok şükür ki şu an hiçbir sorunum ve belirtim yok hatta ilaç bile kullanmıyorum" dedi.

Testinin pozitif çıktığı günden bu yana ev karantinasında olduğunu ve korona virüsünün yayılmasını önleminin tek yolunun evde kalmak olduğunu belirten Abdi, "Tüm sağlık protokollerini uyguladım ancak virüsün bana nasıl bulaştığı hala belli değil" dedi.

İran'da aralarında önemli siyasi isimlerinde bulunduğu 66 bin 220 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi ve ülke genelinde 4 bin 110 kişi hayatını kaybetti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, Haydar Ali, İran, Güncel
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