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İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı

İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, yeni tip koronavirüse yakalandı.Tahran Milletvekili İlahiyan'ın ardından İran'da yeni tip koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı 24'e çıktı.

05.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:49İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı

Meclisi Zühre İlahiyan'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

İran'ın yarı resmi ajansı Fars Ajansı'nın haberine göre, İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, Tahran Milletvekili'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN VEKİL SAYISI 24'E ÇIKTI

İlahiyan'ın Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde karantina altına alındığını ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Tahran Milletvekili İlahiyan'ın ardından resmi rakamlara göre İran'da yeni tip koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı 24'e çıktı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 50'den fazla ülkeye yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 286'ya ulaşırken son kayıtlara göre 95 binden fazla insanda etkili oldu.

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Kaynak: AA

5.03.2020 19:45:38