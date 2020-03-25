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İran'da bir pizzacı, yaptığı pizzaları ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına dağıttı

İran'ın başkenti Tahran'da bir pizza dükkanı sahibi, yaptığı 150 pizzayı sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıttı.

25.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:02
İran'da bir pizzacı, yaptığı pizzaları ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına dağıttı
İran 'ın başkenti Tahran 'da bir pizza dükkanı sahibi, yaptığı 150 pizzayı sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıttı.

İran'ın başkenti Tahran'da korona virüs salgını nedeniyle kapatılan yerel bir pizza salonu, Tahran'da bulunan Ziyaiyan Hastanesi çalışanlarına 150 adet pizza yapmak için yeniden açıldı. Yapılan pizzalar, hastanedeki sağlık çalışanlarına götürüldü. Söz konusu görüntüler hızla sosyal medyada yayılırken, pizzacının duyarlı davranışı İranlıların takdirini topladı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Tahran, İran, Güncel

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