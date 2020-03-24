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İran'da bir teknede 41 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İran Sahil Güvenlik ekipleri, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinin birkaç mil açığında 41 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyarak, 7 kişiyi gözaltına aldı.

24.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:42
İran'da bir teknede 41 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İran Sahil Güvenlik ekipleri, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinin birkaç mil açığında 41 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyarak, 7 kişiyi gözaltına aldı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Buşehr Sınır Komutanı Veliyullah Rızainejad, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ekiplerinin iş birliğiyle kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.
Güvenlik güçlerinin, Buşehr'deki Rüstemi Limanı'nın birkaç mil açığında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneyi durdurduğunu belirten Rızainejad, "Ulusal Petrol Şirketinin hesaplamalarına göre, gemide 41 bin litre mazot ele geçirildi." dedi.
Rızainejad, teknedeki 7 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler : Basra Körfezi, İran, Güncel

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