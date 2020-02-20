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İran'da biri doktor, 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından biri doktor, 3 kişide daha virüs tespit edildi.

20.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:35

'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından biri doktor, 3 kişide daha virüs tespit edildi.

3 KİŞİDE DAHA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, Kum'da 2, Arak kentinde de 1 İranlı olmak üzere tedavi altına alınan üç kişide daha virüs tespit edildiğini duyurdu.

Cihanpur, "Hastanelerde tedavi altına alınan üç kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi." dedi.

Arak kentindeki hastanın Kum kentinden gelen bir doktor olduğunu aktaran Cihanpur, hastaların karantinaya alındığını kaydetti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da dün ilk kez Kovid-19 vakası tespit edilmişti. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 İran vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İran devlet televizyonu da hayatını kaybeden iki kişinin Çin'e seyahat etmediklerini ve Kum'da yaşayan İran vatandaşları olduklarını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 75 bin 700'ü geçerken 2 bin 128 kişi de salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

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İran'da biri doktor, 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Sağlık, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (15)
DİYARBAKIRLI:Özellikle bu saatten itibaren İRAN, IRAK ve SURİYE üzerinden gelenlerin termal kameralarla kontrol edilmesi şart durum vahim. Özellikle Kamyoncular.
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YT:İRANDA VİRÜS ÇIKTIYSA 3 VAKTE KADAR BİZEDE GELİR İRANDAN GELENİN HADDİ HESABI YOK NE KONTROL VAR NE SEN KİMSİN DİYEN VAR
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BERAT:istenmediği halde ısrarla gelene yüzsüz, gurusuz, onursuz derler. bu göçmenler de istenmediği halde ısrarla buraya geliyorlar. her gün metroda, otobüste, minibüste bunlardan bir sürü görüyorum.
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EBRARR:Anlaşıldı çin savaş açmalı amerikaya kimin biyolik silahı virüsü açtığı kanıtlandı o zaman
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MERT ÖREN:Rize''de Tayland''a giden bir vatandaşımızda görülmüş. Allah bilir virüs kaç kişiye sıçradı.
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UMUT:ne olur kapatın bu sınırı. iran da bu sayı çok artacak çünkü hasta olanların sayısı belli değil o şehirde hasta olup şu an sokakta dolaşan bir sürü insan vardır. muhtemelen ilerleyen günlerde karantina da başlayacak . biz geç olmadan hemen sınırı kapatmalıyız. van da 1 günde 100 lerce iranlı giriş yapıyor.
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SERKAN:Sonuna kadar katılıyorum. Ülkeye virüs giriş yaptıktan sonra keşke sınırlarımızda önlem alsaydık demek için çok geç olacak. Yetkililer durumun vehametinin farkında değil.
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VİCDAN:kesinlikle doğru söylüyor
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SİVASLI İBOCAN:Sınırlardan kontrolsüz giren, gümrükleri takmayan tek yok edici, Virüs. . . . !!
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ÖNCE VATAN:her gün binlerce bangladeş, pakistanlı ve afganistanlıTürkiye''ye yerleşmek için iran üzerinden geliyor. Haritaya bakarsanız bu ülkelerin hepsi çinle sınır komşusu, ne arsız bunlar o kadar memleket varken Türkiye''yi seçiyorlar ve memleketimize yerleşmek istiyorlar. vatansever insanlarımız birşeyler yapsın.
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