İran'da Biri Eski Milletvekili İki Avukata Altışar Yıl Hapis

11 Aralık 2018 Salı 13:15



11 Aralık 2018 Salı 13:15

İran'da biri eski milletvekili iki avukat "yasa dışı toplanma ve rejime karşı propaganda" suçlamasıyla altışar yıl hapse mahkum edildi.İran'da reformist çizgide yayın yapan "Arman" gazetesinin haberine göre, Devrim Mahkemesi, geçen ağustos ayında "özgür seçim" talebiyle başkent Tahran'daki meclis binası önünde toplanan avukatlar arasında yer alan Kasım Şule Sadi ve Areş Keyhüsrevi'nin, "yasa dışı toplanma" suçundan beşer yıl hapsine hükmetti.İki avukata ayrıca "rejim karşıtı propaganda" suçundan da birer yıl hapis cezası verildi.İran'da avukat kimliğinin yanı sıra 1988-1996 yıllarında milletvekili olarak görev yapan Sadi ve insan hakları avukatı Keyhüsrevi ile bir grup avukat 18 Ağustos'ta "özgür seçim" talebiyle meclis önünde toplandıktan sonra gözaltına alınmıştı.Kasım Şule Sadi, geçen yıl cumhurbaşkanı adaylığını açıklamış ancak adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından kabul görmemişti.